Юрист назвал блогерство и наркоманию причиной всех бед осужденного стримера Reeflay

Увлечение собственным блогом вкупе с пристрастием к наркотикам может привести к крайне печальным социальным последствиям. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Ранее Раменский суд Подмосковья вынес приговор в отношении блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого во время треш-стрима умерла девушка. Молодой человек получил шесть лет колонии строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека). Следствием было доказано, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк, ведя прямую трансляцию с вечеринки, поссорился с впоследствии убитой им девушкой и начал избивать ее руками и ногами. Та зацепилась за провода, и оборудование для ведения стрима вышло из строя. Reeflay пришел в ярость и выгнал потерпевшую в неотапливаемую бойлерную, где та и скончалась от кровоизлияния в мозг.

«В свое время это была очень нашумевшая история, — вспомнил Соловьев. — Смерть случилась практически в прямом эфире, и все видели, как приехали сначала скорая помощь, а затем полиция. Решетняк же явно не отдавал себе отчета в том, что он только что убил человека, и выглядел крайне неадекватно, что может быть объяснено приемом сильнодействующих психоактивных веществ».

Юрист подчеркнул, что у людей, которые постоянно находятся под воздействием «дополнительных стимуляторов», стирается «грань реальности».

wikipedia.org / Katrin72006

«И давайте не будем забывать, что у Reeflay и других подобных ему блогеров практически вся жизнь проходит в прямом эфире. Для них шоу продолжается всегда! Так что молодой человек явно не мог трезво оценить урон, который он нанес здоровью девушки», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что ресурсы человеческого организма, в том числе подросткового, не являются безграничными, а потому употребление «лошадиных доз» наркотических веществ приводит к печальным последствиям.

«Я думаю, суд, вынося такой приговор (шесть лет колонии строгого режима), учел все обстоятельства этого печального дела, — убежден Соловьев. — Прямого умысла убивать девушку у блогера, конечно же, не было. Смерть произошла из-за трагического стечения весьма нелепых обстоятельств, обусловленных образом жизни осужденного и потерпевшей».

Одной из причин гибели девушки юрист назвал блогерство, которым занимался Решетняк, — если бы не патологическое стремление парня покрасоваться перед своей аудиторией, он бы оценил всю опасность своих действий и смог их скорректировать.