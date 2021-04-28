МРОТ — 41 тысяча рублей: удастся ли профсоюзам добиться поставленной цели



Первые профессиональные союзы рабочих в России появились еще в ходе революции 1905–1907 гг. Вместе с изменениями, происходящими в стране, на протяжении всего этого времени менялось и профсоюзное движение. Но сейчас, как и прежде, основная его цель — улучшение условий труда работников и их экономического положения. Какие еще проблемы помогают решить профсоюзы? Чем современные организации отличаются от их предшественников? И что они уже сделали для улучшения условий трудящихся? Эти вопросы обсудили представители профсоюзных организаций в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Без профсоюза невозможно представить интересы большого коллектива, уверен член Совета Конфедерации труда России Олег Бабич. Чтобы улучшить положение работника и обеспечить защиту его прав, необходимы коллективные договоры, сказал он. Независимо от региона или организации у всех профсоюзов есть единая позиция по основополагающим вопросам. На основе этого объединения трудящихся могут договариваться, чтобы наиболее эффективно решать общие проблемы. По словам Бабича, так произошло во время принятия пенсионной реформы. Хотя ее все же провели, но благодаря общим усилиям профсоюзов в реформу были внесены существенные поправки.

«Несмотря на то, что кампания по пенсионному законодательству была проиграна, заслугой Конфедерации труда стала консолидация вокруг себя серьезных сил. С их помощью удалось высказать свой протест относительно повышения пенсионного возраста. И уступки были сделаны именно благодаря этому», — сказал Бабич.

Благодаря сложившейся ситуации, которая вынудила всех объединиться, в профсоюзное движение пришли свежие силы, которые не дают ему стагнироваться, рассказал участник конференции. В советское время система была выстроена таким образом, что простой рабочий мало на что мог повлиять из-за большой бюрократической волокиты. Современные профсоюзы, как показывает практика, устроены иначе, здесь каждый человек может стать его членом и влиять на принимаемые решения.

Обсуждая достижения профсоюзных организаций наших дней, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал, что именно благодаря профсоюзам удалось решить основную часть проблем трудящихся в период пандемии.

«Когда в условиях пандемии людей начали переводить на удаленную работу, которая не была прописана в трудовом законодательстве, начали возникать конфликтные ситуации между работодателем и сотрудниками. Мы через трехстороннюю комиссию ввели ситуацию в правовое поле. Были прописаны поправки в трудовом законодательстве о дистанционной работе. Всем сторонам стали понятны их права и обязанности», — поделился спикер.

Он также рассказал, что сейчас ФНПР работает над повышением суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если три года назад удалось добиться повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума, то теперь цель — приравнять его к минимальному потребительскому бюджету.

«В результате десятилетней борьбы МРОТ приравняли к прожиточному уровню. Следующее — переход к минимальному потребительскому бюджету. Ведь мы знаем, на МРОТ прожить невозможно. Это просто порог выживания. И сейчас надо добиться уровня минимального потребительского бюджета. Когда в эту сумму включены не только продукты питания, но услуги ЖКХ, транспорта. Эта сумма значительно отличается от нынешних 12 тысяч, она составляет примерно 41 тысячу рублей», — объяснил Шершуков.

Но сделать это будет непросто, признался он. Сейчас средняя медианная зарплата по России составляет 30 тысяч рублей, хотя Росстат заявляет о 50 тысячах. Получается, что уровень минимального потребительского бюджета выше реальной средней зарплаты, заключил эксперт. Говоря о государственных регуляторах, он отметил, что полноценная работа трудовой инспекции не отменяет необходимость профсоюзной организации. Она вмешивается в отношения работодателя и сотрудника предприятия уже на стадии конфликта: невыплата заработной платы, несоблюдение трудовых норм и прочее. Но повлиять на такую проблему, как низкая зарплата, когда формально все оформлено по закону, трудовая инспекция не может. Для этого нужны профсоюзные организации.

Генеральный инспектор труда Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Дмитрий Аникин рассказал, что не во всех регионах трудовая инспекция работает так, как хотелось бы. Часто сотрудники СОЦПРОФ замечают ее недочеты и обращаются в прокуратуру.

«Коронавирус внес определенные коррективы. <…> Поскольку в большей степени мы представляем медицинских работников, часто возникали вопросы, связанные с коронавирусом», — поделился он.

Наиболее частыми нарушениями в период пандемии, по его словам, стали необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, нарушение установленных норм рабочего времени, некорректное начисление выплат и их несвоевременность.