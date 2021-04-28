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Кураторы ФБК могут перенаправить финансирование в похожие проекты

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 15:29
Общество
Кураторы ФБК могут перенаправить финансирование в похожие проекты
youtube.com  /  Prt Scr / Алексей Навальный

Пока Мосгорсуд рассматривает иск столичной прокуратуры в отношении структур основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), его западные кураторы могут перенаправить финансирование в другие подобные проекты в РФ. Такое мнение выразил в интервью корреспонденту ФАН известный радио- и телеведущий Владимир Соловьев.

По словам журналиста, выделение Западом денег на дестабилизацию общественно-политической обстановки в нашей стране не прекратится даже в случае удовлетворения судебной инстанцией соответствующего иска. Напомним, прокуратура города Москвы требует признания ФБК, а также связанных с ним организаций и структурных подразделений экстремистскими. Согласно действующему законодательству, это повлечет блокировку всех их счетов. На текущий момент такая мера уже задействована в отношении сети штабов Навального (структурное подразделение иноагента ФБК), что подтвердил сегодня номинальный директор фонда Иван Жданов.

«ФБК — это же не единственный проект. Они (западные кураторы. — Прим. ФАН) просто поменяют форму финансирования. Здесь вопрос не в том, что вдруг сейчас перестанут враги выделять деньги. Не перестанут. Вопрос в другом — как будут распределяться потоки. Здесь вариантов много. Это такая вечная борьба: мы перекрываем, они ищут что-то», объяснил собеседник.

Соловьев заметил, что спонсирование антироссийской деятельности осуществляется в том числе посредством криптовалют. Часть средств поступает через другие источники. Он напомнил, что помимо команды осужденного Навального на территории Российской Федерации действуют и другие некоммерческие организации, существующие преимущественно за счет «пожертвований» из-за рубежа.

«Вопрос не только в этом «Фонде борьбы с коррупцией». А чем от него отличается «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) и другие структуры МБХ (Михаила Борисовича Ходорковского. — Прим. ФАН). Ясно, что к выборам враги не успокоятся, будут продолжать свою деятельность, а насколько мы будем себя защищать, это вопрос к нам. Самое главное — не дремать», обратил внимание публицист.

Кураторы ФБК могут перенаправить финансирование в похожие проекты
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В завершение беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей Владимир Соловьев отметил, что, несмотря на ход судебного процесса, ближайшее окружение Навального продолжит всячески привлекать внимание отечественной и зарубежной аудитории к нему. Он считает, что, так или иначе, «умирающий» основатель иноагента ФБК и его соратники ответят по закону за совершенные ими многочисленные правонарушения.

«Им (соратникам Навального. — Прим. ФАН) сейчас как-то нужно раскручивать образ «борца», который не выдержал голодовку. Гражданские врачи у него были, а он лгал. Правда, сейчас это мало кого интересует, поэтому все время будет муссироваться, как он себя чувствует, как он сидит», — отметил телеведущий.

Соловьев посоветовал все же уйти от истерии вокруг здоровья Навального и спокойно продолжать расследовать дела, которые уже находятся в работе, при этом важно действовать не эмоционально, а строго в рамках действующего законодательства.

В СМИ неоднократно сообщалось о фактах спонсирования Западом структур, ведущих подрывную деятельность в России. Так, например, на следующий же день после незаконных митингов 23 января 2021 года на биткоин-кошелек руководителя сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова поступил крупный перевод в размере около 2,5 млн рублей. Также за несколько дней до несанкционированной акции на криптовалютный счет члена команды осужденного оппозиционера было начислено в общей сложности порядка 6,5 млн рублей.

Ранее в комментарии ФАН политолог Алексей Мухин не исключил, что закрытие штабов Навального положит конец деятельности всех структур оппозиционера.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный фбк
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