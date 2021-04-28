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Ливийская компания Agoco возобновит добычу нефти

Весь мир
Ливийская компания Agoco возобновит добычу нефти
Федеральное агентство новостей  / 

Бенгази, 28 апреля. Компания Arabian Gulf Oil Company (Agoco) возобновит свою работу после того, как переходное Правительство национального единства предоставило ей необходимые средства, подтвердил председатель правления организации Фаталла Ихтита.

Во время встречи управляющего комитета компании с контролерами нефтяных месторождений, портов и перерабатывающих заводов Аль-Харика он пояснил, что структура начала выплачивать накопившиеся долги по авиационным контрактам и соглашениям на поставку.

В Agoco сообщили, что наблюдатели за месторождениями, присутствовавшие на совещании, рассмотрели деятельность этих объектов, портов, рабочий процесс, текущие условия и существующие проекты. Также обсуждался финансовый кризис в стране и его влияние на отрасль.

Ранее Национальная нефтяная корпорация объявила о намерении снять форс-мажор с порта Аль-Харика. Компаниям предписали возобновить производство и экспорт.

нефть ливия
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