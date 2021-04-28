Археологи обнаружили ценные артефакты времен битвы при Танненберге

Варшава, 28 апреля. Новые артефакты пополнили экспозицию польского Музея битвы под Грюнвальдом. Археологи обнаружили меч рыцаря, герб, пояс и пару кинжалов.

Найденные ценности, вероятнее всего, были потеряны в битве при Танненберге, которая состоялась 15 июля 1410 года, сообщает Planet Today. Обнаружил их археолог-любитель Александр Медведев. Ученые рассчитывают отыскать новые находки того времени на месте битвы. Координаты места держат в секрете, чтобы не привлечь внимание черных археологов.

Битва 1410 года является важным историческим событием в польской и прусской истории. В результате победу воины Королевства Польского и Великого княжества Литовского одержали победу над воинством Тевтонского ордена. Археологи отмечают, что эти вещи высоко ценились в начале XV века. Их совокупную стоимость по современным меркам можно сравнить с ценой на хороший автомобиль.

Ранее сообщалось о найденных артефактах времен Судбищенской битвы с ханом Девлет-Гиреем. В основном были обнаружены наконечники стрел, втулки от копья и свинцовые пули.