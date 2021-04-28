Увлекающийся оккультизмом слесарь взорвал СВУ в Самарской области

Отрадный, 28 апреля. Мужчина, увлекающийся оккультизмом, привел в действие самодельное взрывное устройство и получил серьезные травмы, сообщил источник ФАН.

Пострадавший работает слесарем в газовой компании. Ему 50 лет, он живет с пожилыми родителями и считает, что обладает магическими способностями. На голове мужчина носит табличку с нарисованными рунами. Несколько месяцев назад врачи диагностировали у него регресс головного мозга, а около месяца назад — водянку.

За это время «маг» взял в кредит 700 тысяч рублей и зашил их под матрас в районе поясницы, полагая, что там находится некая чакра, притягивающая удачу. Месяц назад он услышал «голос», который велел ему срочно потратить деньги. Мужчина послушно спустил их на разные ненужные вещи. Что побудило его изготовить взрывчатку, выясняют следователи.