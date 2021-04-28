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Кимаковский рассказал о первом применении Украиной американского оружия в Донбассе

Украина
Кимаковский рассказал о первом применении Украиной американского оружия в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты продолжают снабжать Украину летальным вооружением. Кроме того, киевские силовики его активно применяют против ополчения Донбасса. Об этом заявил в ходе онлайн-эфира ФАНМедиагруппы «Патриот» на тему «Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе» публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.

США намерены предоставить Украине противокорабельные ракеты, средства ПВО и еще больше комплексов Javelin, сообщает The Wall Street Journal. Пентагон не намерен отказываться от новой помощи, даже если на Донбассе произойдет разрядка. Часть предоставляемых вооружений будут настраивать западные специалисты, то есть они намерены принять участие в конфликте, если таковой произойдет.

В свою очередь эксперт Игорь Кимаковский сообщил о том, уже были зафиксированы случаи, когда Вооруженные силы Украины использовали американское летальное оружие в конфликте в Донбассе. По его словам, киевские силовики на новоазовском направлении обстреляли танк ополчения Донецкой Народной Республики из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.

«Я эту историю не просто знаю, какие-то ее аспекты прочувствовал на себе. Первый Javelin на территории ДНР был использован на новоазовском направлении при подрыве нашего танка. Мне об этом рассказывали ополченцы и очевидцы. Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), созданные в рамках Совестного Союза и европейских государств, летят на танк прямо. А танк ополченцев был поражен сверху. Мы знаем, что Javelin работают как по тепловому, так и по радиосигналу. Соответственно, разрыв состоялся сверху. Погиб экипаж ополченцев. Многие признают, что это было первое использование летального оружия, которое выпускается в США, на территории ДНР. Напомню, это было около Мариуполя», — рассказал Кимаковский.

Также спикер сообщил о том, что сегодня Соединенные Штаты продолжают снабжать Украину летальным вооружением. Кроме того, Игорь Кимаковский стал свидетелем того, как после очередной поставки Киеву БПЛА они были задействованы для обстрела города Дебальцево.

«Мы с вами прекрасно знаем, что американцы поставили помощи летальной и нелетальной уже более чем на 1 млрд. Они ежегодно отправляют Украине помощи на 220–250 млн долларов. Что они поставляют? Это бронетранспортеры, которые поставлялись в Одессу. Петр Порошенко на этом пиарился. Они передавали снайперские комплексы и беспилотные летательные аппараты. И я тоже был свидетелем того, как в 2015 году, когда пришли разведданные о том, что американцы поставили 12 БПЛА, в 23:00–00:00 пролетел над Дебальцево аппарат, и начались точечные обстрелы.

Более того, сегодня на Яворовском полигоне сосредоточено стрелковое вооружение (и не только) целого полка США. Его часть базируется на территории Польши — один или два батальона. Я уже точно не помню название этого полка, но его бэкграунд идет еще чуть ли не со Второй мировой войны», — резюмировал Игорь Кимаковский.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский политолог Андрей Золотарев призвал Киев не рассчитывать на военную помощь США.

сша донбасс украина кимаковский
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