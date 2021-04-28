Вера Брежнева подвергалась жестоким насмешкам в детстве

Москва, 28 апреля. Популярная певица Вера Брежнева вспомнила, как одноклассники дразнили ее в детстве. Жестокие насмешки навсегда остались в сердце звезды.

Бывшую солистку группы «ВИА Гра» считают красавицей. Ею восхищаются и коллеги по работе, и поклонники. Но мало кто мог подумать, что детство будущей звезды было эмоционально сложным. Семья Брежневой жила небогато, денег на дорогие наряды у нее не было. Это стало поводом для одноклассников артистки смеяться над ней.

«У нас было очень плохо с деньгами, и я помогала родителям — торговала овощами на рынке. <…> На модную одежду и прочее денег, конечно, не оставалось, так что я смотрелась среди сверстников «белой вороной». У меня всегда была широкая улыбка, но когда ты маленькая и худая, то голова кажется слишком большой. Помню, как меня дразнили Гуинпленом. Такое не забудешь», — поделилась звезда в интервью телеканалу Муз-ТВ.

Артистка сейчас превосходно выглядит. Она воспитывает двух дочерей и счастлива в браке с композитором Константином Меладзе. Певица думает о пополнении в семье и готовится вновь стать матерью.