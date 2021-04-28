Жители Нижнекамска жалуются на "нашествие" скелетов после размытия кладбища

Нижнекамск, 28 апреля. Нижнекамские дачники обнаружили на своих участках жутковатые находки — человеческие кости и черепа.

После таяния снега и обильных дождей находящееся поблизости старое кладбище размыло. Такая ситуация, по словам местных жителей, в поселке происходит каждый год.

Как сообщает издание «Татарстан-24», кладбище огорожено забором, однако местные жители предполагают, что его территория гораздо больше отмеченной. Возможно, что многие могилы с годами ушли в землю.

Старинное кладбище когда-то принадлежало селу Нижнее Афанасово, а первые захоронения датируются 19 веком. В прошлом году останки собрали и перезахоронили. Ожидается, что в этом году с ними поступят также.