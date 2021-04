Сенат Бразилии начал расследование действий президента Болсонару

Бразилиа, 28 апреля. Сенат Бразилии начал расследование действий правительства президента Жаира Болсонару в период пандемии COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице верхней палаты Национального конгресса Бразилии.

A #CPIdaPandemia, que vai investigar as ações do governo e o uso de verbas federais na pandemia de #covid19, elegeu @OmarAzizSenador para presidente e @randolfeap para vice-presidente do colegiado. pic.twitter.com/iNWROwbm2W