Сенат Бразилии начал расследование действий президента Болсонару

Бразилиа, 28 апреля. Сенат Бразилии начал расследование действий правительства президента Жаира Болсонару в период пандемии COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице верхней палаты Национального конгресса Бразилии.

A #CPIdaPandemia, que vai investigar as ações do governo e o uso de verbas federais na pandemia de #covid19, elegeu @OmarAzizSenador para presidente e @randolfeap para vice-presidente do colegiado. pic.twitter.com/iNWROwbm2W — TV Senado (@tvsenado) April 27, 2021

Расследование Федерального сената может стать большим ударом по репутации Болсонару в преддверии президентских выборов в 2022 году. Будет проведена проверка действий лидера государства в условиях пандемии, а также распределение средств федерального бюджета, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В зависимости от результатов дело может быть передано в суд.

С начала пандемии в Бразилии почти 400 тысяч человек скончались от коронавируса. Страна занимает второе место в мире по числу смертей от COVID-19. В 2020 году действия ультраконсерватора и бывшего военного Жаира Болсонару вызвали резкую критику. Президент неоднократно отрицал опасность вируса, необходимость ношения масок и введения карантинных ограничений, а также продвигал препараты от коронавируса, не получившие одобрения ВОЗ.

Ход расследования будет контролироваться ярым критиком Болсонару Ренаном Калейрусом — представителем Бразильского демократического движения. Процедурные решения будет принимать сенатор от штата Амазонас Омар Азис.

Комиссия изучит причины задержек в закупке и поставке вакцин, в том числе детали затяжных переговоров с иностранными фармакологическими компаниями, а также ошибки, допущенные в борьбе с пандемией в штате Амазонас, где в прошлом году появился новый штамм коронавируса.

Федеральное агентство новостей /

Политический удар для Болсонару

Ожидается, что расследование может сильно сократить шансы Болсонару на переизбрание на предстоящих в 2022 году президентских выборах.

Однако бразильская оппозиция рассчитывает на большее: предполагается, что результаты расследования станут почвой для импичмента Жаира Болсонару. Эксперты утверждают, что такой исход маловероятен, так как власти могут возложить вину на бывшего министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, который несет ответственность за тяжелую ситуацию, сложившуюся в штате Амазонас и очень медленный ход переговоров по закупке вакцин.

Болсонару уже сейчас предпринимает попытки по прекращению разбирательства, что указывает на потенциальную опасность проверок для его правительства. Он и его союзники стремились сместить Калейруса с должности руководителя расследования, обвиняя его в предвзятости.

Член нижней палаты Конгресса и сторонница Болсонару Карла Замбелли добилась блокирования Калейруса судом в ночь на 26 апреля, однако решение было отменено другим ведомством.

27 апреля Калейрус заявил, что будет действовать беспристрастно и что анализ будет «глубоким, техническим, сконцентрированным на основных целях и деполитизированным».

«Страна имеет право знать, кто был ответственен за тысячи смертей и кто должен быть наказан», — добавил глава расследования.

Сенатор сообщил, что предложил вызвать нынешнего министра здравоохранения Марселу Кейрогу и его предшественников для дачи свидетельских показаний.