Актриса Линда Лапиньш: Сыграть в историческом фильме — это как черешней по губам

Российская актриса Линда Лапиньш, сыгравшая главную роль в сериале «Коса», представленном во внеконкурсной программе ММКФ «Первая серия. Дубль второй», рассказала ФАН о своей роли в новом остросюжетном триллере и поделилась мечтой о глубоких и сложных ролях.

— Линда, на фестивале вы представляете актрис молодого поколения, взлет карьеры которых происходит после яркой роли в сериале. Все влюблены в блондинку из «Игры на выживание». А теперь новая роль, главная, в сериале «Коса». О чем фильм, кто ваша героиня?

— Если говорить о карьере, то я сыграла уже более тридцати ролей, но по масштабу это одна из четырех моих крупных работ. В «Косе», снятой режиссером Игорем Волошиным, я играю следователя Еву Кайдас, которая вместе с журналистом ищет серийного убийцу, маньяка с четкой системой выбора жертв. Это потрясающая роль. У всех нас есть внутренние демоны, с которыми мы боремся. В фильме — история двух людей, которые побеждают своих внутренних демонов и сражаются со злом. Фактически, с обыкновенным злом.

— Фильм отражает реальные события?

— Все персонажи вымышленные, но герои реальные. В центре — маньяк, 20 лет назад орудовавший на Куршской косе. Сейчас он вернулся. Моя героиня — следователь, а ее партнер — журналист, который ранее вел расследование с этим маньяком. Через 20 лет они встречаются — и история рожается заново. Герои пройдут множество испытаний, чтобы остановить маньяка и упрятать его за решетку. Кстати, съемки проходили в Калининграде, пейзажи этого места создают дополнительную атмосферу для психологического рисунка роли.

Федеральное агентство новостей / Ангелина Андреева

— Вы выходили в этом году на красную дорожку ММКФ?

— Ну что вы! Мы с нашим фильмом «Коса» не участвуем в основной конкурсной программе, но если так случится, что мы будем замечены на ММКФ и получим какую-то номинацию, то уверена — красная дорожка — дело недалекого будущего.

— Вы успешно играете современниц. Кого бы вы хотели сыграть в кино?

— Мне везет, я играю свое поколение, своих современниц. Но типаж? Никогда не понимала этого — кто-то хочет сыграть конкретно кого-то. Я мечтаю о больших глубоких ролях у хороших режиссеров. И, конечно, с удовольствием приняла бы участие в историческом проекте, с костюмами эпохи. Какой актер не мечтает об этом? Такая роль — как черешней по губам!

— В каких еще фильмах мы скоро вас увидим?

— В планах — второй сезон сериала «Игры на выживание». И будет еще одна работа в картине для американского проката.