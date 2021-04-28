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Экономика
Аналитики прогнозируют медленный рост нефти и ослабление рубля
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Аналитики прогнозируют медленный рост нефти и ослабление рубля

Экономика
Аналитики прогнозируют медленный рост нефти и ослабление рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 28 апреля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Аналитики прогнозируют медленный рост нефти и ослабление рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Аналитики отметили, что цены на нефть продолжают немного расти. Накануне состоялось заседание технического комитета ОПЕК, при этом министерская встреча была отменена. Технический комитет спрогнозировал хорошее восстановление спроса, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Индии, и оставил решение о повышении добычи в силе.

Кроме того, во вторник нефть выросла после слов американского президента Джо Байдена о хороших темпах вакцинации в США.

«Сильного роста нет, сейчас нефть торгуется на уровне 66,5 доллара и держит путь к 70 долларам, но с периодическими просадками», — заявили экономисты.

Эксперты добавили, что негатив принесла статистика американского института нефти о запасах в США — их рост идет уже вторую неделю. Кроме того, в Индии сохраняется высокий уровень заражения коронавирусом. Эти тревожные факторы не позволяют нефти резко повышаться, объяснили специалисты.

Золото

Аналитики прогнозируют медленный рост нефти и ослабление рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото активно снижается в цене, отметили аналитики. Накануне вышли данные о том, что индекс доверия в США выше ожиданий. Это немного понизило цены на золото.

«В среду в преддверии заседания ФРС золото опять снижается и сейчас торгуется на уровне 1767–1768 долларов за унцию», — сообщили экономисты.

По словам аналитиков, золото прервало повышательный импульс. Это связано с тем, что доходность американских бондов опять начала расти. Рынки ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания.

На рынках стали появляться опасения, что стимулы будут свернуты гораздо раньше, чем предполагалось, объяснили экономисты. Пауэлл либо успокоит рынки, либо подогреет тревожность по поводу инфляции и сворачивания стимулов на рынках, тогда мы увидим постепенный рост бондов и укрепление доллара.

Курс рубля

Аналитики прогнозируют медленный рост нефти и ослабление рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Курс рубля замер в диапазоне чуть ниже 75 (по отношению к доллару) в прошедшую пятницу и до сих пор там и находится, обратили внимание эксперты.

«Геополитического негатива нет, позитив тоже уже сыграл свою роль. У рубля нет поводов ни расти, ни падать», — отметили аналитики.

Тем не менее рубль может отреагировать на итоги заседания ФРС. Перед заседанием ФРС рынок стоит на развилке. Все рынки замерли, в том числе и российский.

«Ожидается, что доллар немного подрастет, а рубль немного ослабнет. Пока полная тишь да гладь на валютном рынке», — заключили эксперты.

Ранее экономист Василий Колташов назвал выгоды России от снижения доли доллара в экспорте. По словам эксперта, снижение доли доллара в российском экспорте вызвано не американскими санкциями, а экономической политикой России.

нефть экономика доллар золото рубль
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