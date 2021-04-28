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Израиль опубликовал новую карту морской границы с Ливаном

Весь мир
Израиль опубликовал новую карту морской границы с Ливаном
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Тель-Авив, 28 апреля. Израильские власти в одностороннем порядке увеличили площадь своей страны. Газета The Jerusalem Post опубликовала новую карту морских границ — на этой схеме частью Израиля указан участок акватории, на который также претендует Ливан.

Покушение на ливанскую территорию стало ответом на решение официального Бейрута, который в начале апреля точно так же в одностороннем порядке объявил о расширении собственной экономической зоны за счет спорного участка. Это произошло после того, как ливанский министр общественных работ Мишель Наджар подписал соответствующий документ.

Газовый конфликт

На сегодняшний день морская граница между странами, с 1948 года пребывающими в состоянии войны, не установлена. По условиям перемирия от 1949-го определены только сухопутные границы.

При этом в 2020 году Ливан и Израиль впервые приступили к переговорам по спорной акватории общей площадью 860 квадратных километров. Каждая сторона считает этот участок частью собственной исключительной экономической зоны.

Стороны провели четыре раунда переговоров, однако так и не смогли прийти к консенсусу.

Расширением собственной территории Бейрут планировал решить экономические проблемы. Казна страны практически опустела, и теперь Ливан находится на грани банкротства.

По данным Геологической службы США, спорный участок содержит запасы природного газа. Их объемы оцениваются в 2 465 млрд кубометров.

Подписанный министром общественных работ Ливана документ пока не имеет юридической силы. Для его вступления в действие необходимы подписи министра обороны, премьер-министра и президента страны. Кроме того, поправка еще не представлена в ООН.

Израильский министр энергетики Юваль Стейниц тем не менее обвинил Ливан в провокации и выступил с встречными претензиями.

«Это не входило в наши первоначальные намерения. Но в тот момент, когда Ливан решил продвинуться вперед и обозначил свою линию, мы нарисовали свою границу, которая предполагает вторжение на сотни километров территориальных вод Ливана», — объясняют свою позицию израильские власти.

Пока Тель-Авив не настаивает на собственной карте. В израильском минэнерго выражают надежду на конструктивность переговоров при участии администрации президента США Джо Байдена.

израиль ливан спорная территория
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