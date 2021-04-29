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Любаша через ФАН поздравила певицу Линду с днем рождения

Общество
Любаша через ФАН поздравила певицу Линду с днем рождения
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Певица Линда 29 апреля празднует свой 44-й день рождения. Артистку в беседе с ФАН поздравила композитор, автор песен Татьяна Залужная, больше известная под псевдонимом Любаша.

По словам собеседницы ФАН, их с именинницей объединяют давние творческие связи.

«Вместе с Евгением Поздняковым мы написали для нее три песни — «Беги», «Пуля» и «Агония». Я работала над текстами.  Они были именно в ее стиле. Она их приняла и включила в свой альбом. Потом приходила на мой бенефис в Кремль и замечательно исполняла эти композиции», — рассказала Любаша.

Она назвала качества, за которые всегда ценила и уважала свою коллегу.

«Она очень искренний человек. Для нее каждая песня как событие. На сцене она создает свой мир, и те, кто были на ее концертах, прочувствовали, как она умеет увлекать в него. Артист, обладающий своей атмосферой, — большая редкость. Сегодня в основном стараются создать себе имя разными способами и мало кто — настоящим искусством», — поведала Залужная.

Любаша через ФАН поздравила певицу Линду с днем рождения
Global Look Press  / Alexander Keltik/Russian Look

Через ФАН она передала сердечные пожелания в адрес Линды.

«Желаю, чтобы был стимул к движению, творческому росту, несмотря ни на что происходящее вокруг. Для творческих людей, как она и я, такое движение — счастье. И пусть для этого у нее будут силы, вдохновение. Желаю, чтобы мир вокруг не разочаровывал, а стимулировал к этому движению. Ну и, конечно же, концертов и зрителей, которые ждут от тебя чего-то нового, красивого, яркого», — подытожила Любаша.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артистку Анну Алексахину.

линда любаша
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