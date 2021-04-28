Производители заявили о росте себестоимости молока в России

Москва, 28 апреля. Розничные цены на молоко не должны вырасти больше значений инфляции в текущем году, сообщили в Союзмолоке.

Себестоимость сырья в прошлом году выросла на 15%, на 5-6% увеличилась стоимость переработки. При этом розничные цены повысились только на 4% и в текущем году останутся в рамках инфляции, сообщили ТАСС в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).

Возможности производителей транслировать рост себестоимости в конечную цену товара ограничены, потому что молоко относится к числу социально значимых продуктов. При этом производство сырого молока в России растет, несмотря на снижение привлекательности сектора для инвесторов из-за роста себестоимости продукта, говорится в тексте заявления.

Разливное молоко из бочек таит опасность для человека, поскольку через него в организм могут попасть вредоносные бактерии, рассказал ранее председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Роспотребнадзор со своей стороны призвал россиян в период майских праздников употреблять молочные продукты с большой осторожностью, поскольку в них может содержаться источник клещевого энцефалита, пишет «ФедералПресс».