Россиянам рассказали о лучших способах реабилитации после COVID-19

Москва, 28 апреля. Самый лучший способ восстановить здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции назвал академик РАН Александр Чучалин.

Чаще всего людям помогают восстановиться гелиево-кислородные ингаляции, поделился эксперт. Чучалин напомнил, что коронавирус может поражать почки, печень, сердце и поджелудочную железу. Вдобавок к этому, после COVID-19 у людей повышается риск образования тромбов.

«Термические гелии — у них очень хорошее свойство увеличивать доставку кислорода в организм человека, когда у него развивается кислородное голодание», — поделился эксперт.

Недополучение организмом кислорода может привести к ишемии, подчеркнул эксперт. Из-за перенесенного коронавируса у людей могут наблюдаться проблемы, когда ткани не получают достаточное количество вещества.

Говорить о начале третьей волны коронавируса в России — «неверно». Как сообщалось ранее, соответствующее заявление сделали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.