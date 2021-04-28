Пользователям мессенджера Telegram станет доступна функция групповых видеозвонков

Москва, 28 апреля. Функция групповых видеозвонков появится в Telegram в мае. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Групповые видеозвонки и видеоконференции добавят в дополнение к уже доступным пользователям голосовым чатам. В приложении будут применяться совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов.

Таким образом мессенджер может стать мощной платформой для осуществления групповых видеозвонков.

Ранее в Telegram появилась возможность совершать платежи во всех чатах, в том числе в каналах и группах. Теперь расплачиваться можно будет кредитными картами благодаря встроенным системам.