ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют

Москва, 28 апреля. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 29 апреля.

Курс доллара был понижен Банком России на четверг. Потеряв 0,0188 рубля, стоимость американской валюты достигла отметки в 74,9390 рубля.

Европейская валюта также подешевела. По информации на завтра, курс евро упал на 0,0377 рубля и составил 90,4289 рубля.

Финансовые эксперты ранее оценили перспективы укрепления российской валюты до 60 рублей за доллар. Многое на валютном рынке зависит от эпидемиологической ситуации, утверждают экономисты.