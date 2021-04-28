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ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют

Экономика
ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 апреля. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 29 апреля.

Курс доллара был понижен Банком России на четверг. Потеряв 0,0188 рубля, стоимость американской валюты достигла отметки в 74,9390 рубля.

Европейская валюта также подешевела. По информации на завтра, курс евро упал на 0,0377 рубля и составил 90,4289 рубля.

Финансовые эксперты ранее оценили перспективы укрепления российской валюты до 60 рублей за доллар. Многое на валютном рынке зависит от эпидемиологической ситуации, утверждают экономисты.

доллар рубль евро валюта
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