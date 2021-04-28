В Грозном в смерти малолетней школьницы подозревается ее родственник

Грозный, 28 апреля. В Чечне от отравления угарным газом погибла 12-летняя девочка. Тело ребенка было обнаружено близкими в ванной комнате.

Трагедия случилась еще в марте. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в частном домовладении обнаружена школьница, не подающая признаков жизни. На место происшествия выдвинулись бригада медиков, полицейские и следователи СК.

Из-за того, что причину смерти могла показать только комплексная медицинская и техническая экспертиза, следователи не стали сразу возбуждать уголовное дело. Сначала была организована процессуальная проверка.

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Чеченской Республике Марьям Налаева.

Следователи выяснили, что отравление угарным газом произошло из-за неисправного газового водонагревателя. Его с нарушениями требований безопасности эксплуатации газового оборудования установил в ванной комнате хозяин частного домовладения.

«Газовый водонагреватель устанавливал один из родственников погибшей, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Но обвинение по данному уголовному делу пока никому не предъявлено. Девочка — самый младший ребенок из троих в семье. Она приехала погостить к дедушке и бабушке. Вечером она пришла с прогулки, где играла со сверстниками».

Перед сном школьница решала принять ванну и отправилась в специально оборудованное для этого помещение.

«Через некоторое время бабушка обратила внимание, что внучка долго принимает водные процедуры. Она постучалась в дверь, однако ответа не последовало. Пожилая женщина стала подозревать, что с ребенком могло что-то случиться. После того как взрослые попали в помещение, они обнаружили свою внучку мертвой», — дополнил источник.

Если вина родственника погибшей будет доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.