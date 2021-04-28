Песков сообщил о планах по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 28 апреля. Темпы вакцинации населения от коронавируса в России будут наращиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на текущий момент темпы вакцинации в стране абсолютно соответствуют востребованности населения. При этом все российские регионы обеспечены вакциной.

Однако Песков уверен, что в дальнейшем спрос на прививки будет расти, в связи с чем будут увеличиваться и темпы вакцинации.

Профессор РАН Артем Оганов ранее объяснил важность вакцинации от коронавируса. По мнению специалиста, получение прививки позволяет защитить не только вакцинированного человека, но и окружающих его людей.