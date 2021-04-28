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Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки

Экономика
Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки
flickr.com  /  Robert Scoble

Маунтин-Вью, 28 апреля. По итогам первого квартала текущего года выручка американской компании, которой принадлежит Google, выросла на 34%.

Выручка Alphabet превысила 55,31 млрд долларов. Чистая прибыль составила 17,93 млрд долларов, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от рекламы зафиксирована на уровне 44,68 млрд долларов, повысившись почти на четверть, говорится в опубликованной финансовой отчетности холдинга.

«Общая выручка в $55,3 млрд в первом квартале отражает возросшую активность потребителей в сети и рост в доходах от рекламы», — заявила главный финансист корпорации Рут Порат.

Такие высокие показатели подтверждают, что Google занимает центральное место в сфере цифровой рекламы, а восстановление экономики будет сопровождаться увеличением расходов на рекламу, говорится в статье, опубликованной The Wall Street Journal.

Соруководителем Waymo, «дочки» Alphabet, ранее стал уроженец России Дмитрий Долгов. Эта компания занимается разработкой беспилотных машин.

google alphabet финансовая отчетность
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