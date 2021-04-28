Зависимость Евросоюза от США констатировали в Словакии

Братислава, 28 апреля. Словацкие журналисты указали на противоречивые отношения Евросоюза и Соединенных Штатов.

Брюссель зависит от Вашингтона в военной сфере. Одновременно ЕС является экономическим конкурентом Америки. Эксперты высказались на фоне скандала между Чехией и Россией. Словацкие журналисты попытались разобраться, как Евросоюзу выстраивать отношения с РФ дальше. Также они оценили положение Вашингтона в проблеме налаживания диалога между Москвой и Брюсселем.

«ЕС, конечно, экономическая держава, но в военном отношении он слаб, прежде всего по сравнению с Россией, и нуждается в помощи. Поэтому Евросоюз так зависим от Соединенных Штатов. Одновременно мы являемся экономическими соперниками. Это камень преткновения», — пояснили словацкие аналитики.

Журналисты затронули тему потребления газа в Европе. ЕС следует сформулировать собственные интересы и уметь отстаивать их даже перед союзниками, отметили они. В экономическом плане именно Брюсселю приходится расплачиваться за возрожденную политику «сдерживания», а не Вашингтону, заключили аналитики.

Ранее аналитик Анна Бодрова назвала проект «Северный поток — 2» инструментом манипуляций в адрес РФ. Она также отметила экономическую выгоду трубопровода для Евросоюза.