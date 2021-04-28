Пентагон отправит на Украину новую партию вооружений

Киев, 28 апреля. В США готовится новый план поставки новой партии вооружений на Украину. В их число входят противокорабельные ракеты, средства ПВО и дополнительные комплексы Javelin.

Как сообщает РИА Новости, нежелание НАТО воевать с Россией ради Украины не означает отказ Запада от ее материально-технической поддержки. Военно-транспортные самолеты Альянса регулярно доставляют в Киев неизвестные грузы.

По словам украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, военная помощь США Украине увеличится до 300 миллионов долларов. В ее числе Пентагон предоставит средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы. Кроме этого, эксперты сообщают, что в Донбассе разворачивают западные комплексы радиоэлектронной борьбы.

В публикации не сообщается, какие конкретно вооружения получат украинские военные. Предположительно, американцы развернут на Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, для усиления сил ПВО страны. Для обеспечения противокорабельной обороны Пентагон может передать партию ракет Harpoon. Кроме того, в ВСУ продолжатся поставки противотанковых комплексов третьего поколения Javelin.

Ранее сообщалось о переброске ВСУ военной техники к линии фронта в ДНР.