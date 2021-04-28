ВСУ провели маневры с ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова

Киев, 28 апреля. Ракетные комплексы «Точка-У» были доставлены на один из полигонов Херсонской области, где экипажи принимают участие в военных учениях.

Минобороны Украины опубликовало видео с маневрами, однако кадров с пусками ракет на нем нет — показано только перемещение комплексов и их развертывание. Судя по видео, ВСУ провели маневры с четырьмя ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова.

Развертывание проводилось на разных участках местности. Украинские СМИ, освещая тренировку военнослужащих, отмечали, что маневры проходили в непосредственной близости от Крымского полуострова.

При этом ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему остается напряженной. По информации на 27 апреля, ВСУ пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов.