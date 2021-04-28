Вострецов вместе с космонавтом Борисенко готовы решать проблемы петербуржцев

Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко в среду подал документы для участия в праймериз «Единой России» для выборов в Госдуму по 218-му Южному одномандатному избирательному округу (Санкт-Петербург). Борисенко — один из трех уроженцев Ленинграда, который побывал на земной орбите. Напомним, первым ленинградцем, покорившим космос, был Георгий Михайлович Гречко, вторым — Сергей Крикалев, а третьим — Андрей Борисенко. Все они выпускники легендарного питерского «Военмеха» (БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова).

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, почему он решил участвовать в выборах, Борисенко ответил, что еще год назад для него этот вопрос не стоял, но с тех пор ситуация поменялась.

«Год назад я активно готовился к своему третьему полету в космос, но по техническим причинам его несколько раз откладывали, а затем еще и врачи дали отвод, поскольку я перенес COVID-19. Медики посоветовали после болезни на какое-то время воздержаться от серьезных перегрузок», — рассказал космонавт.

Невские Новости /

Борисенко пояснил, что в связи с невозможностью полноценно готовиться к полету он принял решение уйти из отряда космонавтов и сосредоточиться на политической и общественной деятельности.

«Сил у меня много, опыт за плечами огромный, я люблю свой родной город и хочу, чтобы он процветал. Поэтому я решил: если петербуржцы окажут мне доверие, я смогу быть полезным любимому городу, работая в Государственной думе. Я всегда служил своей Родине, людям и дальше буду это делать!» — подчеркнул он.

Отметим, Андрей Борисенко всегда занимал активную позицию, он много лет является заместителем председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, включающего почти два миллиона трудящихся нашей страны.

«В нашем профсоюзном объединении Андрей Иванович обладает непререкаемым авторитетом, а его профессионализм вызывает огромное уважение, — рассказал ФАН депутат Госдумы, председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов. — Мы с Борисенко вместе работаем над реализацией того, что было отражено в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Сейчас мы добиваемся, чтобы в структуре заработной платы оклад работника составлял не менее 75%. Если такое решение будет принято на государственном уровне, ни один работодатель не сможет манипулировать работником с помощью премиальной части зарплаты. У недобросовестных работодателей исчезнет возможность использовать премии не как стимул, а как средство давления на тех, кто требует улучшения условий труда и повышения заработной платы. Тогда и охрана труда будет на должном уровне, а люди не будут гибнуть, как, например, на теплоходе «Булгария» или при обрушении крыши петербургского СКК».

Федеральное агентство новостей /

В среду Сергей Вострецов и Андрей Борисенко также провели рабочую встречу с руководством Общества глухих Санкт-Петербурга — одной из старейших и наиболее многочисленных общественных организаций города. Общество объединяет десятки тысяч петербуржцев, имеющих проблемы со слухом. Представители СОЦПРОФ пообещали, что доведут проблемы общественников до сведения руководства города и людей обязательно услышат.

Суть проблемы в следующем: общественники недовольны слухами о планах городских властей продать здание, где размещено Всероссийское общество глухих. Ранее в СМИ появилась информация, что речь идет об особняке на Английской набережной, 54/55, который планируется выставить на продажу. Сообщалось, что занимающему часть здания Всероссийскому обществу глухих ищут новые помещения, но сроки исполнения этого решения не указываются.

Сергей Вострецов попросил общественников воздержаться от митинга по этому поводу, оставив такую меру как крайнюю. Парламентарий рассказал, что в ходе заседания правительства Санкт-Петербурга он поставил этот вопрос перед губернатором города Александром Бегловым. Градоначальник пообещал разобраться с ситуацией, а члены СОЦПРОФ планируют в ближайшее время провести встречу с руководством города, на которой будет поднята эта и другие интересующие горожан темы.

Федеральное агентство новостей /

В беседе с ФАН Вострецов отметил, что это особенно важно сейчас, когда страна вошла в выборный цикл.

«Как мы знаем, в такие моменты появляется много желающих воспользоваться социальными проблемами и политизировать их. Во избежание этого властям всех уровней нужно чутко и своевременно реагировать на все социальные проблемы и эффективно решать вопросы наших граждан», — подчеркнул он.

Сроки выдвижения кандидатов на предварительное голосование от партии «Единая Россия» для участия в парламентских выборах продлены до 14 мая. Соответствующее решение принято на заседании федерального организационного совета партии. Выборы в Госдуму состоятся осенью, в единые дни голосования.