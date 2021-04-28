Министр иностранных дел Мексики поздравил Россию с наступающим Днем Победы

Москва, 28 апреля. День Победы важен для Мексики так же, как и для России, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард в рамках встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров российский политик напомнил, что в ключевых событиях Великой Отечественной войны принимали участие и мексиканские герои. Эбрард поблагодарил Лаврова за память о воинах из Латинской Америки и поздравил россиян с приближающимся праздником Победы.

«Хотел бы поздравить с Днем Победы, который российский народ будет отмечать 9 мая. И этот день очень важен для нас в том числе, не только из-за мексиканцев, которые участвовали в этих событиях, но и в целом потому что этот день очень важен для всего мира», — заявил Эбрард.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил поведение чешских властей на фоне инцидента во Врбетице с поведением дворовой шпаны.