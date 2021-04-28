Плохой урожай на Украине может привести к резкому росту цен на продовольствие

Киев, 28 апреля. Плохая погода стала причиной сокращения урожая на Украине на 20–50%. Отдельные категории товаров уже подорожали.

Дефицит ранних овощей спровоцировал рост продовольственных цен на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vesti.ua. В частности, стали дороже капуста, лук и редис. Положение на продовольственном рынке прокомментировал Иван Томич, глава Союза украинского селянства.

«О дешевом борщовом наборе можно забыть... Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток», — отметил эксперт.

Прогноз по урожаю зерновых культур остается оптимистичным: ожидается увеличение объема сбора зерна на 8,8%. Эксперты также ожидают больший объем озимых культур, чем в 2020 году.

СМИ уже обращали внимание на резкое подорожание курицы и ряда других продуктов питания на Украине. Многие привычные для среднего россиянина продовольственные товары превратились для жителей соседней страны в настоящие деликатесы.

Европейские аграрии ранее признали, что сельское хозяйство РФ выходит на новый уровень, так что конкурировать с ним становится нереально. Государство вкладывает в этот сектор колоссальные средства, большие агрохолдинги обрабатывают сотни тысяч гектаров земли и кормят целые регионы, пишет INFOX.