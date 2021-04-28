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В Вашингтоне напуганы возможностями нового российского «убийцы» ракет

Армия
В Вашингтоне напуганы возможностями нового российского «убийцы» ракет
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 28 апреля. В Пентагоне напуганы испытаниями нового российского оружия, которое станет «убийцей» американских ракет. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

Согласно публикации, Вашингтон серьезно опасается способности российских сил противоракетной обороны (ПРО) уничтожать не только вражеские ракеты, но и спутники.

«Озабоченность вызывает то, что российская система ПРО может быть использована не только для предотвращения атак в воздушном пространстве, но и для борьбы со спутниками», — отмечают авторы статьи.

Ужас американского военного ведомства связан с испытаниями новой противоракеты системы ПРО, прошедшими в апреле на полигоне Сары-Шаган, в Казахстане, с участием боевого расчета войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В 19FortyFive напоминают о недавнем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76%, а среди ядерных сил этот показатель превысит 88% уже в нынешнем году. Как отмечают в издании, уже сейчас российская армия вооружена новыми военными средствами «до зубов».

Ранее сообщалось, что возможности новой российской системы ПРО «Нудоль» вызвали тревогу в США.

пентагон 19FortyFive про россии
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