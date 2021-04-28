Строительство «Северного потока — 2» могут остановить только санкции Евросоюза

Москва, 28 апреля. Ограничительные меры со стороны Евросоюза могут помешать завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, такой сценарий маловероятен, поскольку несколько стран Европы видят в «СП-2» экономический проект, а также выступают за его достройку, а не за «захоронение» труб на морском дне.

«Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится», — подчеркнул эксперт.

Ранее телеведущий Артем Шейнин объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» не принимал участие в строительстве «Северного потока — 2» до конца апреля.