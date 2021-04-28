Пропавшего в Красноярске восьмилетнего мальчика нашли живым в заброшенном доме

Красноярск, 28 апреля. Пропавшего ребенка нашли живым с мужчиной, с которым он ушел. Поисками мальчика занимались около 150 полицейских.

Ранее в полицию обратилась мать несовершеннолетнего. Она сообщила, что ее сын ушел из двора многоквартирного дома в Ленинском районе Красноярска в неизвестном направлении. По факту пропажи ребенка СК завел уголовное дело.

Спустя сутки мальчика нашли у неизвестного мужчины. Найденных повезли в отдел на допрос. Следствие предполагает, что 43-летний местный житель несколько недель предлагал подростку жить с ним. В результате он привез школьника в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление.