Москвичи получили срок за организацию нелегального игорного бизнеса под Владимиром

Владимир, 28 апреля. Четырех членов организованной преступной группы приговорили к условным срокам за организацию незаконной игорной деятельности.

Пятому подсудимому назначили штраф, еще один фигурант уголовного дела в настоящий момент находится в федеральном розыске, передает газета «Владимирские ведомости». Как выяснила прокуратура, в 2014 году двое москвичей начали незаконный бизнес под видом букмекерских контор. Всего злоумышленники открыли четыре точки в городах Покров и Петушки.

За три года нелегальной деятельности во Владимирской области осужденные смогли получить свыше 6 млн рублей. Во время обысков было изъято более 80 единиц игорного оборудования.