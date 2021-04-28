Мировые продажи автомобилей Toyota рекордно выросли в марте

Токио, 28 апреля. Японский автопроизводитель продал 982 912 машин по всему миру в прошлом месяце — на 44,2% больше, чем в марте 2020 года.

Toyota сообщает, что мировые продажи автомобилей компании растут семь месяцев подряд и установили новый рекорд в марте. Из обнародованных данных следует, что выросло также производство машин: в минувшем месяце с конвейера сошло 843 393 экземпляра, что на 31,6% превысило показатель марта прошлого года.

В течение последних трех месяцев компания демонстрирует рост продаж по всему миру на 19,1%. Спрос на автомобили бренда увеличивается в США и Китае. В то же время в кризисном 2020 году продажи компании упали на 4%, до отметки в 9,09 млн автомобилей, а производство снизилось на 6,4%, до 8,18 млн экземпляров.

Toyota ранее начала продажи обновленного седана Camry в России. У этой модели появился адаптивный круиз-контроль, который умеет распознавать дорожные знаки. Стоимость машины начинается от 1 846 000 рублей.