Источник опроверг информацию о захвате СНТ под Петербургом

Санкт-Петербург, 28 апреля. СМИ сообщили, что неизвестные с травматическим оружием и ножами захватили СНТ «Юбилейное-Ручьи» в поселке Новое Токсово. Однако источник ФАН опроверг эту информацию.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что ни стрельбы, ни захвата заложников в здании администрации садоводства нет.

По некоторым данным, незначительный конфликт произошел там из-за смены власти. Ранее пост покинул председатель Олег Смелков. Председателем правления стала Татьяна Болотова. В настоящее время другие подробности инцидента неизвестны. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.