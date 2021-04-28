Житель Ленобласти пригрозил «устроить взрыв» в Москве

Санкт-Петербург, 28 апреля. Сотрудники полиции получили сообщение от жителя Всеволожского района, «пообещавшего» приехать в Москву и устроить взрыв, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник объяснил, что мотивом к совершению преступления послужила якобы неудовлетворительная работа сотрудников органов внутренних дел. К месту проживания мужчины направили полицейских, однако дверь никто не открыл. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают анонима, который «заминировал» станцию метро «Обухово», сообщало Федеральное агентство новостей. Неизвестный позвонил в отделение и заявил, что якобы заложил бомбу в переходе возле подземки.