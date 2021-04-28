Ведущий Дмитрий Дибров призвал выгнать половину сотрудников российского телевидения

Москва, 28 апреля. Телеведущий Дмитрий Дибров не против перестройки российского телевидения. Он признался, что выгнал бы оттуда половину сотрудников, занимающихся не своим делом.

Дмитрий Дибров написал книгу «Раб лампы» о своей работе на телевидении. В сборнике рассказов также можно найти эссеистические сочинения на различные темы.

По мнению ведущего интеллектуальной передачи «Кто хочет стать миллионером?», отечественное телевидение нуждается в «чистке». Половину кадров необходимо отстранить от работы, так как они находятся не на своем месте. Напротив, настоящим профессионалам своего дела нужно дать карт-бланш, считает Дибров.

«Выгнал бы половину. То есть всех, кто занимается не своим делом. Но это только звучит так репрессивно. Те, кто умеет и любит свою работу, получили бы полный карт-бланш», — заявил ведущий в интервью «Собеседнику».

Однако все знают методы работы Диброва, поэтому никто не позволит ему дойти до рычагов управления. Собеседник издания призвал россиян не сомневаться в режиссерской одаренности продюсера Первого канала Константина Эрнста, с работами которого Дибров прекрасно знаком.

Дмитрий Дибров, стоявший у истоков российского телевидения в 90-е годы, ранее высказался о блогерах, которые причисляют себя к журналистам. Он признался, что его не обижает этот факт.