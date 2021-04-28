Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с изданием «Медуза»

Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий по «Медузе»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Накануне изданию присвоили статус иноагента. Представитель Кремля оценил «трудности» СМИ. По словам Пескова, исчезновение в России любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ поддержал решение Минюста о включении «Медузы» в перечень СМИ-иноагентов. Представитель Кремля назвал меру законной.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.