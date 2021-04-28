Песков раскритиковал снятие флага РФ на турнире по шашкам

Москва, 28 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со снятием российского флага во время проведения финальной игры чемпионата мира по шашкам.

По его словам, этот досадный случай мог стать одной из ключевых причин проигрыша российской чемпионки Тамары Тансыккужиной.

Ранее стало известно, что во время четвертой партии финала чемпионата мира по шашкам бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал российский триколор со стола Тансыккужиной. Позже организаторы первенства извинились за это.