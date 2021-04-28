Женщина приютила у себя на участке гибридного волка и диких лисиц

Первая лиса в доме Ирины появилась по просьбе сына – мальчик захотел животное в подарок на день рождения. После семья обзавелась и другими питомцами. Гибридный волк получил от хозяев кличку Герцог, лисам тоже дали аристократические имена – Есения, Матильда и Арчи. Владелица животных поделилась особенностями ухода за питомцами из дикой природы.

«Я бы не рекомендовала лис заводить в квартирах. Надо понимать, что для квартиры им придется выделить, во-первых, балкон, обязательно. То есть, где вы будете оставлять лису, когда вы уходите. Или это должна быть большая клетка для собак, где лиса будет вас дожидаться, пока вас нет. Если вы не закроете лису, не изолируете ее, то, соответственно, она может навредить сама себе, помимо того, что ваш дом превратит в нору», – делится Ирина.

По словам хозяйки, лисы узнают своих, а к чужим относятся настороженно. Дикая лиса не будет просто так есть из рук и ластиться. Свои тонкости есть и при уходе за вокособами.

«От собак отличается тем, что гибрида волка, так же как и волка, в принципе, невозможно заставить выполнять команды какие-то», – делится женщина.

По словам Ирины, волкособы – умные и ласковые животные, однако их практически невозможно дрессировать. Они все прекрасно понимают, но команды им не очень интересны.