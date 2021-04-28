Россия не приглашала иностранных лидеров на парад Победы в Москве

Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не направляла зарубежным лидерам приглашения на парад Победы в Москве.

В том числе специальное приглашение не получал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на это, белорусский лидер всегда может «собраться и прилететь».

«Мне неизвестно о том, чтобы Александр Григорьевич хотел бы присутствовать на параде. Но вы знаете, что у нас все-таки Союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет. Но каких-то особых специальных приглашений не рассылалось», — пояснил Песков.

Россия в этом году не приглашала гостей из других стран на парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснял, что привлекать зарубежных участников не планируется в связи с тем, что год празднования не является юбилейным.