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Осташко: Волонтеры структур Навального не найдут себе место в нормальной жизни

Общество
Осташко: Волонтеры структур Навального не найдут себе место в нормальной жизни
flickr.com  /  Pavel Bednyakov

На фоне приостановки деятельности штабов Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) волонтеры этих организаций вынуждены увольняться в экстренном порядке. В комментарии ФАН руководитель издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко рассказал, какое будущее ждет теперь уже экс-сотрудников связанных с Навальным НКО.

Ранее координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко сообщила, что уже 26 апреля из офисов вывозились вещи. Таким образом, происходила ликвидация всей системы некоммерческих организаций. Девушка отметила, что она вместе с коллегами лишилась доступа к социальным сетям штабов. Тоже самое произошло в Новосибирске.

В одном из материалов «Би-Би-Си» рассказывалось, что работающие в штабах волонтеры Навального в основном являются студентами. Сложившаяся ситуация вынуждает работавших там молодых людей отправиться на рынок труда. Каких-либо явных перспектив в этом направлении команда ФБК при этом никому не гарантировала.

Так, Осташко напомнил, что сотрудники штабов фактически работали на несистемную оппозицию, которая на зарубежные финансовые средства занималась дискредитацией российского государства.

«Вместо того, чтобы профессионально не любить Родину и получать за это зарплату, им придется выйти на рынок труда и искать работу. Но в то же время надо признать, что вряд ли сдадутся [руководитель сети региональных штабов Навального Леонид] Волков и компания. Скорее всего, они произведут ребрендинг своих НКО, потому что слишком уж сладка кормушка», — считает он.

Осташко: Волонтеры структур Навального не найдут себе место в нормальной жизни
facebook.com  / Леонид Волков

Политолог выразил надежду, что правоохранительные органы проявят бдительность в том случае, если структуры Навального начнут предпринимать попытки переименовывать юридические лица. Речь идет о необходимости признания аналогичных организаций экстремистскими, поскольку они будут иметь прямую связь с потенциально ликвидированным ФБК.

«К сожалению, они сформировали целый пласт людей, которые на деньги иностранных спонсоров наносят вред нашей стране. Люди привыкли в штабах работать, они не смогут найти себе место в нормальной российской жизни. Поэтому им объективно будет сложно устроиться. Вся работа этой секты была выстроена по принципу пирамиды, которая рано или поздно рухнет. Этот момент настал», — резюмировал Осташко.

Ранее соратники Навального в рамках подготовки к возможному признанию штабов экстремистскими организациями призвали подписчиков сообществ «ВКонтакте» переходить на западные интернет-площадки.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

волков фбк осташко штабы навального
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