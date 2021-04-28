Участники РМЭФ обсудили развитие российской сферы энергетики

Санкт-Петербург, 28 апреля. Российский международный энергетический форум (РМЭФ), прошедший 21–23 апреля в «Экспофоруме», привлек более 900 делегатов. На событии присутствовали 5000 человек из разных стран.

Мероприятие проходило в очном формате, однако часть спикеров присоединилась к форуму дистанционно. Участники пленарного заседания «Российская энергетика — основа долгосрочного устойчивого развития России» обсудили переход ЕС к климатически нейтральному уровню в будущем, а также введение трансграничного углеродного регулирования и сокращение отечественного экспорта.

«В рамках круглого стола <...> эксперты обсудили особенности защиты информации в интеллектуальных системах учета электроэнергии», — сообщает пресс-служба РМЭФ.

Также в ходе форума обсуждалось применение французских технологии в РФ и планы по взаимодействию в сфере энергетики между Москвой и Нур-Султаном. Участники мероприятия оценили готовность энергетической отрасли России к глобальному энергопереходу и общее развитие возобновляемой энергетики.

В ходе пресс-конференции ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппы «Патриот» эксперты ранее подвели итоги энергетического форума. Климатическая повестка оказалась новой и неожиданной темой мероприятия, отметили участники прямого эфира.