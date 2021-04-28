СМИ сообщили о цели визита Шойгу в Таджикистан и Узбекистан

Москва, 28 апреля. Поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан во многом связана с эскалацией в Центрально-Азиатском регионе на фоне решения США вывести войска из Афганистана.

Об этом сообщил «Интерфаксу» военно-дипломатический источник. По его словам, вывод американских войск из Афганистана может стать дополнительной причиной разгула экстремизма в Центральной Азии, что приведет к дестабилизации обстановки в странах этого региона.

Источник отметил, что эта тема стала ключевой во время переговоров главы Минобороны РФ с коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Отмечалось, что террористы из запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 уже совершают нападения на правительственные войска, а также афганских чиновников.

Эти вопросы активно обсуждались на заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе 27 апреля. В ходе переговоров было отмечено, что странам договора необходимо консолидировать усилия для оперативного реагирования на возникающие угрозы.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия усилит поддержку Таджикистана для отражения угроз региону. Сообщалось также, что Пентагон уже вывел из Персидского залива три батареи ЗРК Patriot, передает «Утро.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.