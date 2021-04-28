Режиссер Никита Михалков назвал плюсы санкций для российского кино

Москва, 28 апреля. Актер и режиссер Никита Михалков оценил действие западных санкций против России. Артист считает, что они благотворно влияют на программу кинофестивалей.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков назвал Россию "изгоем", так как 43-й смотр не досчитался зарубежных гостей не только из-за коронавируса, но и санкционной политики Запада, из-за которой многие киноделы боятся приезжать в РФ.

«Проблема с гостями связана не только с коронавирусом, мы — изгои. Очень многие коллеги в Штатах, Франции, Испании всей душой хотят приехать, но им поставлен определенный барьер, который они могут превозмочь собственной волей и бесстрашием, но не все на это идут», — приводит слова режиссера «Дни.ру».

Несмотря на это, программа 43-го Московского международного кинофестиваля только улучшилась, считает Михалков, потому как качество мероприятия теперь оценивается не количеством звездных персон, а представленными на показах картинами. В этом году зрителям ММКФ покажут фильмы, вышедшие в прокат, и ленты, которые не получили удостоверения для показа в кинотеатрах, добавил он.

В своей приветственной речи на открытии фестиваля Михалков допустил ошибку, сказав, что в Москве стартует не 43-й, а 143-й кинофестиваль. Режиссер быстро исправился, пошутив, что его смутил поседевший Филипп Киркоров.