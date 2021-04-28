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Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины

Весь мир
Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 

Забота о климате — в обмен на списание внешнего долга. Примерно таким было предложение, выдвинутое президентом Аргентины Альберто Фернандесом на виртуальном Климатическом саммите, который проходил 22 и 23 апреля.

Вдохновившись идеями саммита, президент призвал Конгресс Аргентины принять закон, который квалифицировал бы уничтожение лесов как уголовное преступление.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине побеседовала c министром экологии и рационального развития Хуаном Кабандье о том, как эти проекты могут улучшить ситуацию со внутренними ресурсами Аргентины.

Что и кому должны богатые страны

Альберто Фернандес подтвердил вступление Аргентины в Парижский договор по климату и объявил, что в сравнении с 2016 годом вклад страны будет на 27,7% процентов выше. Аргентина готова принять самое активное участие в борьбе с глобальным потеплением.

Со стороны стран первого мира, в свою очередь, ожидается ответный жест: они должны «войти в положение» менее удачливых государств и как минимум смягчить условия займа, скостить проценты и продлить сроки выплат по государственному долгу. В своем выступлении президент Фернандес подчеркнул, что «экологическая справедливость» – это и социальная справедливость, которая должна опираться на справедливость финансовую.

Министр экологии и рационального развития Аргентины Хуан Кабандье
Предоставлено пресс-службой Хуана Кабандье  / 

«На саммите Аргентина блестяще выступила от имени 70 стран-должников МВФ, — отметил в интервью ФАН министр экологии Хуан Кабандье. — Мы понимаем необходимость предотвращения экологической катастрофы, но с нас должны снять долговые обязательства, — или же пусть богатые страны распределят между собой эти выплаты. 44 миллиона долларов — это слишком большие деньги».

Министр Хуан Кабандье — член организации «Ла-Кампора» и убежденный перонист «левого крыла» из числа сторонников Максимо Киршнера. До того, как Кабандье стал министром в 2019 году, его позиция относительно социальной справедливости и роли государства воплотилась в депутатской деятельности и работе Комиссии по правам потребителя.

В поиске возобновляемых ресурсов

Аргентина присоединилась к Парижскому соглашению, пообещав нейтрализовать показатели по выбросу углекислого газа к 2050 году и перевести 30% энергетики на использование возобновляемых ресурсов.

Крупнейшая ГЭС Аргентины «Ясирета»
wikipedia.org  / german ramirez / CC0

Хуан Кабандье отметил, что наиболее перспективными направлениями в этой сфере для Аргентины являются водные ресурсы, солнечная энергия, энергия ветра и биотопливо. В настоящее время, однако, эти ресурсы задействованы всего на 7%.

«Мы работаем над тем, чтобы адаптировать инфраструктуру под новые задачи, — заверил министр. — Конечно, в первую очередь эксплуатируются водные ресурсы. Но в 2020 году, несмотря на пандемию, в стране было запущено 32 проекта в области альтернативной энергетики. Крайне важной задачей является подготовка и переподготовка кадров для этого».

Преступление и наказание

Фотографии лесных пожаров в аргентинской Патагонии в марте 2021 года облетели весь мир. Первые очаги были зафиксированы в провинции Рио-Негро 7 марта. Распространяться они начали вдоль 42-й параллели и очень скоро перекинулись в провинцию Чубут — охватывая одну за другой патагонские деревни. Итогом катастрофы стали трое погибших, сотни раненых и 25 тысяч гектаров выжженного леса. Сгорели 400 жилых домов, вышли из строя линии электропередач. Хуан Кабандье отметил, что для государства это означало убытки в 2 млрд аргентинских песо (21,4 млн долларов).

Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Патагония известна сильными ветрами, которые могут превратить в пламя любую искру. Предполагается, что причиной возгорания стали деревья, которые ветер повалил непосредственно на провода. Впрочем, не исключен и поджог. Именно в связи с этим Хуан Кабандье еще в марте потребовал начать расследование по уголовному обвинению.

«Точная причина возгорания пока не установлена, но если это все-таки поджог, то преступление должны квалифицировать как особо тяжкое, и это может означать до 10 лет тюрьмы», — отметил министр.

Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Аргентина «горит» не только в Патагонии. Практически каждое лето пожары охватывают лесные массивы в провинции Кордоба, где в 2020 году выгорело 320 тыс. гектаров.

Как навести порядок

Хуан Кабандье убежден, что средства для тушения лесных пожаров в Аргентине должны быть эстатизированы. В настоящее время для подобных инцидентов в стране имеется 15 пожарных самолетов — но они все частные. Есть еще вертолёты: но из них за аргентинскими ВВС числятся только три. Остальные пять — тоже частные.

«Нужно, чтобы пожарная авиация принадлежала государству,» — подчеркнул министр в беседе с ФАН.

Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Не менее важным аспектом для сохранения аргентинских лесов является, по его мнению, заявленный Альберто Фернандесом проект по переводу в область уголовного права случаев поджогов и незаконной вырубки.

«Если проект будет принят Конгрессом, то процессуальная составляющая значительно упростится и ускорится. Думаю, что минимальный срок для того, кто посягнет на лесные ресурсы страны, будет составлять от 3 до 6 лет», — считает министр экологии.

Ясность относительно преступления и наказания — вместе с соответствующими образовательными программами — поможет населению более сознательно относиться к природным ресурсам страны. Раз уж государство пока не может себе позволить пожарную авиацию, пусть пожаров будет как можно меньше.

Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

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