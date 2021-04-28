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Песков призвал искать точки соприкосновения для решения вопроса Донбасса

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 13:29
Политика
Песков призвал искать точки соприкосновения для решения вопроса Донбасса
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 28 апреля. Россия и Украина не могут решить вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе, так как Москва не является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что, несмотря на это, искать точки соприкосновения по этому вопросу необходимо.

«Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. Но в любом случае нужно искать точки соприкосновения. Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) не раз заявлял о своей готовности идти на диалог», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского «обсудить с Путиным мир». По словам официального представителя Кремля, стремление к миру должно поддерживаться всемерно.

«Но дело в том, что Украина с Россией, слава богу, никогда не воевали. Хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения. По всей видимости, такая политическая воля превалирует в Киеве», — добавил он.

Песков также заявил, что мира в первую очередь нужно добиваться на территории самой Украины, а Россия способствует этому, участвуя в «нормандской четверке».

По мнению доктора философских наук, историка Виталия Даренского, гражданская война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев не прекратит террор мирных жителей Донбасса.

украина донбасс песков
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