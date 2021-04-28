Аналитики Циана назвали города России, где быстрее всего дорожало жилье

Воронеж, 28 апреля. Жилье на вторичном рынке в российских городах-миллионниках выросло с декабря 2020 года в цене на 5,7% в среднем. Такие сведения приводит аналитический центр ЦИАН.

Воронеж, Омск и Казань показывали самую активную динамику роста цен, следует из данных исследования, которые публикует РБК. Цены на квадратный метр средней квартиры Воронежа увеличились на 10% с декабря 2020 года по апрель 2021-го. Теперь этот показатель равняется 67,1 тыс. рублей. Омская недвижимость стала дороже на 9,6%, а в Казани прибавка в стоимости оказалась на уровне 9,5%.

Москва заняла предпоследнее место среди городов-миллионников по темпу роста цен. Здесь средний квадратный метр стоит больше лишь на 2,3%. Медленнее цены поднимались только в Ростове-на-Дону (1,7%).

Спрос на вторичную недвижимость в России увеличился на 13%, что привело к сокращению предложения. Тем временем в Госдуме рассказали, какие льготные программы по ипотеке сейчас действуют. У россиян есть несколько способов приобрести жилье на выгодных условиях, пишет «ФедералПресс».