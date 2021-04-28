Жена Тарасова назвала драку блогеров в центре Петербурга словесной перепалкой

Яна Ханикерян, жена российского бойца ММА и блогера Артема Тарасова, прокомментировала ФАН новость о драке, которую он устроил вместе с тренером Никитой Солониным в центре Петербурга.

«Никакой драки не было. Думаю, что произошла просто словесная перепалка», — сказала она.

Напомним, инцидент произошел на перроне Московского вокзала, где бойцы устроили потасовку, избив при этом банкира. В момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Артем вообще неконфликтный человек. Он не любит ни с кем разбираться, особенно на улице. Поэтому думаю, что Артем вообще тут ни при чем. Скорее всего, он пытался как-то уладить ситуацию. А там произошла перепалка. Человек, видимо, обиделся, у него оказались связи в отделении. Поэтому ребят там сейчас удерживают», — подытожила жена спортсмена.

Виновников инцидента действительно задержали, оба сейчас находятся в отделении полиции. Судя по всему, Тарасову и Солонину предъявят обвинение в административном правонарушении.