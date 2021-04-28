Российский врач предупредил об опасности шашлыков из свинины

Москва, 28 апреля. Врач-консультант Тимур Пестерев объяснил россиянам, как есть шашлыки с пользой для здоровья. По его словам, особое внимание нужно уделять качеству мяса.

Его следует покупать только в проверенных местах, где продукция соответствует всем необходимым стандартам качества. Дело в том, что в непрожаренном плохом мясе содержатся вредоносные бактерии.

Наиболее опасен в этом плане шашлык из свинины. Помимо того, что в нем могут быть паразиты, свинина сама по себе — очень жирное мясо.

«Большое количество жирного мяса с большим количеством спиртного — прекрасный рецепт таких болезней, как панкреатит. Вероятны обострения хронического или острого панкреатита», — предупредил Пестерев в интервью «Общественной службе новостей».

Еще одна опасность для здоровья кроется в неправильном выборе места для отдыха. Например, есть места, которые представляют угрозу клещевого энцефалита, напомнил медик.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали, что качественный и вкусный шашлык получается из грамотно подобранных мяса и маринада. Проверенный способ определить качества продукта — надавить на него пальцем.