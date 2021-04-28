Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 14:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Весь мир
Привитым американцам разрешили гулять без масок
14:13
Общество
Александр Миндадзе: «Паркет» — устремленная внутрь людей история
14:13
Политика
Профессор Межевич раскрыл коррупционную связь олигархов и Зеленского
14:12
Весь мир
Ботсвана сможет вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны
14:12
Общество
Врачи из Иркутска провели сложную операцию попавшему под бензопилу мальчику
14:09
Экономика
Производители заявили о росте себестоимости молока в России
14:08
Общество
Россиянам рассказали о лучших способах реабилитации после COVID-19
14:04
Общество
Пользователям мессенджера Telegram станет доступна функция групповых видеозвонков
14:03
Экономика
ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют
14:03
Весь мир
Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
13:57
Общество
Песков сообщил о планах по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 в России
13:54
Экономика
Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки
13:53
Политика
Зависимость Евросоюза от США констатировали в Словакии
13:52
Украина
Пентагон отправит на Украину новую партию вооружений
13:52
Происшествия
Жена Тарасова назвала драку блогеров в центре Петербурга словесной перепалкой
13:50
Общество
В Москве нуждающимся в паллиативной помощи детям предоставят услуги социального такси
13:49
Украина
ВСУ провели маневры с ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова
13:47
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в Петроградском районе Петербурга
13:46
Происшествия
Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
13:46
Политика
Министр иностранных дел Мексики поздравил Россию с наступающим Днем Победы
Все новости

Российский врач предупредил об опасности шашлыков из свинины

Общество
Российский врач предупредил об опасности шашлыков из свинины
pixabay.com

Москва, 28 апреля. Врач-консультант Тимур Пестерев объяснил россиянам, как есть шашлыки с пользой для здоровья. По его словам, особое внимание нужно уделять качеству мяса.

Его следует покупать только в проверенных местах, где продукция соответствует всем необходимым стандартам качества. Дело в том, что в непрожаренном плохом мясе содержатся вредоносные бактерии.

Наиболее опасен в этом плане шашлык из свинины. Помимо того, что в нем могут быть паразиты, свинина сама по себе — очень жирное мясо.

«Большое количество жирного мяса с большим количеством спиртного — прекрасный рецепт таких болезней, как панкреатит. Вероятны обострения хронического или острого панкреатита», — предупредил Пестерев в интервью «Общественной службе новостей».

Еще одна опасность для здоровья кроется в неправильном выборе места для отдыха. Например, есть места, которые представляют угрозу клещевого энцефалита, напомнил медик.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали, что качественный и вкусный шашлык получается из грамотно подобранных мяса и маринада. Проверенный способ определить качества продукта — надавить на него пальцем.

здоровье шашлык майские праздники
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 332222 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 98137 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 71706 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 67913 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 43232 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Общество / Российский врач предупредил об опасности шашлыков из свинины
Рейтинг@Mail.ru