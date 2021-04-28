Оперштаб оценил возможность начала третьей волны коронавируса в РФ

Москва, 28 апреля. Говорить о начале третьей волны коронавируса в России «неверно». Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Эпидемиологическая обстановка в стране на данный момент остается стабильной. Оперативный штаб ежедневно публикует официальную актуальную информацию по количеству случаев заражения вирусом в сутки. Также размещаются данные о числе летальных исходов и выздоровлений.

До этого сообщалось, что врачи в России выявили коронавирус у 7848 человек в 85 регионах страны за последние сутки. Болезнь протекала без симптомов у 13,4%. Полностью выздоровели от вируса еще 8420 пациентов.