В Вашингтоне заявили о готовности использовать ВМС США для защиты Тайваня

Вашингтон, 28 апреля. Американский флот готов к активным действиям Китая в отношении Тайваня и уже дежурит недалеко от острова. Об этом сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

В Вашингтоне считают, что Китай проявляет «сильную активность» рядом с островом, поэтому Пентагон был вынужден отправить свой флот в Азиатско-Тихоокеанский регион. Американский адмирал уточнил, что несмотря на заявления Пекина о мирных намерениях в отношении Тайваня, НОАК все равно может попытаться силой вернуть остров.

Вашингтон готов вмешаться в столкновение даже несмотря на угрозу перерастания локального конфликта в более масштабный. Выходит, что Пентагон планирует военные действия ВМС США и флота НОАК. Соединенные Штаты сообщили о том, что будут оказывать помощь Тайваню вооружением.

В последнее время Тайбэй и Вашингтон стали активно сотрудничать. Вряд ли дойдет до размещения на острове ВС США, но «гуляющий» рядом американский флот создаст Китаю много проблем.

Ранее сообщалось, что японцы испугались войны с Китаем после переговоров Суги с Байденом. Кроме этого, в США выпустили «более либеральные» правила контактов с представителями Тайваня, которые поощряют взаимодействие между Вашингтоном и островом, уточняет RT.